Офицер в России должен зарабатывать больше блогера – Симоньян

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Российское руководство должно сделать всё возможное, чтобы офицеры армии РФ получали большее жалование, чем имеют тыловики.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила главред RT Маргарита Симоньян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы все должны костьми лечь, чтобы служба в армии, снова, как она была долгий период в советское время, и всегда во времена Российской империи, стала престижнейшим поприщем. Во времена Российской империи, если ты не родился в богатой дворянской семье, у тебя нет поместья, и если ты хочешь принести честь своему дому, стране, и заработать, ты идёшь на военную службу», – сказала Симоньян.

Она подчеркнула, что в какой-то момент воинская служба в России перестала быть престижной.

«Давайте мы вспомним, когда закончился престиж военной службы в нашей стране. И давайте прекратим этот позор. А никакая служба не будет приличной, если она не будет прилично оплачиваться. Конечно, есть мотивация, защита Родины. Но не может офицер зарабатывать меньше, чем блогер. Нам должно быть стыдно. У нас нет на это денег? Закройте пару ненужных никому проектиков, непонятных, через которые годами непонятно куда отправляются деньги. Жалко проектиков – поднимите ещё раз налоги для богатых. Проблема, что ли? Для детей с заболеваниями подняли, а для армии, что ли, не можем?», – резюмировала журналист.