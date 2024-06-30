Офицер: Власти Севастополя провалили внедрение мер безопасности, ситуация будет только хуже

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Усиливать меры безопасности в Севастополе нужно было с самого начала СВО, не дожидаясь трагедии в Учкуевке, заявил в эфире Первого севастопольского капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меры безопасности нужно было принимать раньше. У нас был опыт Донецка, Белгорода, более дальний опыт Великой Отечественной войны. Пройдите по Невскому, там до сих пор трафареты есть: «эта сторона улицы наиболее опасна при обстреле». Уже 2,5 года идёт война, которая в правовом плане оформлена как специальная военная операция, что влечёт целый ряд моментов», – отметил он.

«С учётом того, что Севастополь – это база Черноморского флота, воюющего флота, где находится штаб флота, учреждения, органы, в том числе боевого управления, соответствующие меры должны были приниматься изначально. У нас в стране, в регионах, в городах существуют антитеррористические комитеты и комиссии, которые, наверное, изначально должны были оценить угрозы. Я напомню, что 27 марта 2022 года над Фиолентом был сбит первый беспилотник. Прошло более 2 лет с этого момента. С учётом того, что мы наблюдаем, и масштаб, и интенсивность, и средства боевого поражения – все это расширяется, как круги на воде. А мы, как пони в цирке, бегаем по кругу, пытаемся интенсивность бега повышать», – добавил Горбачев.

Непозволительно долго будут устанавливать укрытия и после трагедии в Учкуевке:

«Те же 40 суток установки дотов, укрытий от осколков. 40 суток – это уже будет конец лета. Надо тщательнее в этом плане работать, более системно и широко смотреть на ситуацию. Однозначно, она будет только ухудшаться. Хоть меня и обвиняют в том, что я сгущаю краски, но прошедших 2,5 года свидетельствуют о том, что угрозы лишь возрастают», – сказал эксперт.