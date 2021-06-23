Офицер ВМФ: Британцы сознательно пошли на нарушение «красной линии»

23.06.2021, Москва, Виктор Орлов

Новости Украины

Нарушение границы России британским эсминцем у берегов Крыма было сознательной провокацией Лондона, одной из целей которой может быть срыв наметившегося диалога между Москвой и Вашингтоном.

Об этом «ПолитНавигатору» сообщил офицер ВМФ РФ, комментируя подробности сегодняшнего инцидента.

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«Заход британского эсминца «Дефендер» в территориальное море России в районе Крыма, несомненно, заранее спланированная акция, которая была решительно пресечена. Возникает вопрос, чем вызвана провокация и что это было? Скорее всего, таким способом флот Её Величества демонстрирует, что недосуг американцам заниматься проблемами Украины, и она вместе с этими проблемами и холопами передана на попечение Великобритании. Именно эта страна НАТО в последнее время развила необычайную активность на украинском направлении: предают ВМСУ старые тральщики, планируют строительство военно-морских баз и, вишенка на торте, демонстративное нарушение границы в районе российского Крыма. Теперь можно ожидать, что их посол заявит, что GB не признает Крым частью России, а разрешение на проход им дала Украина. Это стало бы демонстрацией нового подхода НАТО к данному вопросу и созданием прецедента, если бы не реакция «непредсказуемых русских». Постреляли, показали, как будут бомбить, а еще и средства РЭБ применить могут и береговыми, и корабельными ракетными комплексами обстрелять. Сорвали такую красивую демонстрацию «решительной поддержки украинской демократии».

А ведь президент России предупреждал, что не надо так делать, про «красные линии» рассказывал, в том числе, и в Черном море. Решили проверить? Нет, наверняка знали, что будет происходить, но ведь это замечательный повод для очередной истерики, новых санкций и срыва попыток установить правила противостояния в отношениях между Россией и США», – резюмировал офицер.