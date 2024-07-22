Офицер ВМФ: Инициатива на Черном море перешла к противникам России

НАТО уже снабжает украинский флот плавсредствами и авиацией, и новая стратегия киевского режима по восстановлению ВМСУ опирается на них.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Англичане им дали вертолёты Sea King. Специализация – борьба с подводными лодками. Это не случайно. Особенно с учётом того, что эти вертолеты находятся на вооружении стран НАТО, они могут элементарно закрасить опознавательные знаки. И пара Sea King, которые у них на самом деле есть, превратятся в пять, шесть или даже десять. И могут поставить наши подводные лодки в Черноморском бассейне в очень сложную ситуацию», – отметил он.

По словам эксперта, на сегодняшний день Северо-Западная часть Чёрного моря абсолютно не судоходна. Плюс ко всему, там дрейфуют порядка 300 мин.

«Платформы «Черноморнефтегаза» уничтожены, и это на данный момент «мёртвая зона», что нас не очень красит. Вести там какие-то активные действия не массового характера, не предпринимая десантную операцию, – это дорога в один конец. Потому что украинцы действуют очень активно, в том числе – береговые ракетно-артиллерийские войска. Ракеты типа «Нептун» у них есть, есть места, откуда их запускают, и мы это тоже ощущаем. Плюс ко всему, у них работает авиация, и по некоторым источникам, F-16 отрабатывают задачи над акваторией Чёрного моря в районе Одессы – они уже летают!» – подчеркнул Горбачёв.

На Днепре у противника более 300 современных быстроходных средств производства США и Великобритании. По словам эксперта, не так давно поступили три катера «Saab», а всего их будет более 10. Каждый с ёмкостью до 30 человек десанта. Построенный для ВМСУ в Турции корвет типа «Ada» уже прошел испытания, второй достраивается. В это же время на Черноморском флоте утрачены крейсер «Москва», БДК «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь Куников», буксир «Василий Бех». И это не полный список.