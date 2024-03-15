Офицер ВМФ: «Крымская весна» – проукраинский термин. Весна была Русской

Пропаганда стойкости севастопольцев и крымчан, хранивших на протяжении долгих лет верность России, должна идти на государственном уровне, потому что события Русской весны зачастуют преподносят лишь как успешную спецоперацию российских силовиков.

Об этом на круглом столе заявил начальник Севастопольского дома офицеров Черноморского флота Владимир Пискайкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Через год-два, 10, 50 лет люди в мире, в нашем государстве будут рассказывать о том, как случилась «Русская весна» в Севастополе, в Крыму. И уже сегодня огромное количество версий, потому что наше государство не ведет себя активно и наступательно в плане информации. А вот, обратная сторона, начиная с фашистов в Соединённых Штатах Америки, английских фашистов, украинских националистов, они как раз делают всё, чтобы правду перевернуть, упаковать в нужную им упаковку и накормить этой «правдой», прежде всего, всех жителей России. Это вы здесь сидите и знаете, как на самом деле всё было, потому что каждый из вас это пережил. А люди, которые жили на Сахалине, на Камчатке, на Курилах, где-нибудь в Екатеринбурге и Петербурге, – этого не знают. И до них никто активно эту правду не доносит. В этом наши очень большие минусы», – считает Пискайкин.

По его словам, отсутствие методологического подхода приводит к появлению проукраинского термина «Крымская весна».

«У нас нет никаких специальных учебников. Сейчас только появился сериал «10 дней до весны». Увлекательнейший, я его с интересом смотрел, но это – кино. Ну, там же есть художественный вымысел, и непосредственные участники событий как-то по-другому бы интерпретировали происходящее. Нет у нас ещё рассказов об этом, о «Русской весне». Поэтому появляются люди, которые поздравляют нас с «Крымской весной». Что мы будем говорить дальше? «Луганская весна», Херсонская, Донецкая, Харьковская, какая ещё весна будет? Надо не поддаваться на уловки этой проукраинской и американской пропаганды – это весна русская, кто бы что ни говорил, кому бы это и как не нравилось… Когда мы говорим «Русская весна», подразумеваем, что это весна всех наших народов», – указал выступающий.

«Жители России думают как: мы ввели своих вежливых людей, поэтому всё состоялось, Крым наш. А это не так. Им невдомек, что президент, прежде, чем принять решение, опирался на те события, которые происходили здесь. Он должен был быть уверен, что Севастополь и Крым правда хотят домой в Россию», – пояснил офицер.

«Я точно помню, как весь Владивосток приходил на площадь к памятнику боевой славы Тихоокеанского флота. Там шли митинги в поддержку Севастополя. Люди все переживали, но они тут не были. И наши ощущения и чувства нужно переложить в научные работы. Поэтических сборников сейчас достаточно, должны быть научные исследования, и эта правда должна дойти до каждого жителя России. И сегодня нужно обращение к государственным органам – возглавить работу по пропаганде подвига севастопольцев и крымчан во время «Русской весны», – заключил Пискайкин.