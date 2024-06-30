Офицер ВМФ: Мы уже сбивали американские самолёты, и мировую войну никто не начинал

Любовь Смирнова.  
30.06.2024 16:29
  (Мск) , Севастополь
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, НАТО, Россия


Объявить Черное море бесполетной зоной в одностороннем порядке не получится, но можно объявить его зоной долгосрочных учений, считает капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Объявить Черное море бесполетной зоной в одностороннем порядке не получится, но можно объявить его...

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«Над Чёрным морем проходят маршруты международных авиалиний. Стамбульский аэропорт – это крупнейший хаб, который связывает не просто Европу и Азию, а в целом имеет мировое значение, как аэропорт Парижа, Дюссельдорфа и Лондона. Нужно объявлять, что в таких-то районах проводятся учения на длительный срок с пусками зенитных ракет, чтобы выполнить, как минимум, протокол, что мы ни в чём не виноваты: залетел – получили», – пояснил офицер в эфире Первого севастопольского.

Из построенных 50 беспилотников Global Hawk уже разбилось около 10. В том числе, сбитый иранцами около 5 лет назад. При этом Америка не объявила войну Ирану, хотя было очевидно, что Global Hawk сбили зенитной ракетой.

«Во времена Холодной войны мы сбивали тех же американцев на Дальнем Востоке, на Балтике, вынуждали садиться на нашей территории. Войны после этого никто никому не объявлял, хотя определённые последствия были.

В любом случае, и СССР, и Россия, и другие страны демонстрировали свои намерения не путём лишь одних заявлений, но и определённых действий. С военно-технической точки зрения, думаю, нет смысла открывать огонь. Но тот случай, который не подтверждаем ни мы, ни противник, тем не менее, показательный – на высоте 2,3 Маха МиГ-31 со второго захода якобы заставил Global Hawk отклониться от маршрута. История умалчивает, что дальше произошло», – указал Горбачев.

Он добавил, что ВС РФ периодически используют РЭБ для нейтрализации дронов.

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