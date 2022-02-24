Офицер ВМФ ответил министру обороны Британии: Это и есть «надрать задницу»?

24.02.2022  01:32 (Мск), Севастополь
Виктор Орлов.  
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Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, История, Крым, Россия


Военнослужащих российского Черноморского флота позабавила бравада министра обороны Великобритании Уоллеса, который накануне заявил, будто «Шотландская гвардия надрала задницу царю Николаю I в 1853 году в Крыму – мы можем сделать это снова».

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал офицер ВМФ, знакомый с ситуацией.

Военнослужащих российского Черноморского флота позабавила бравада министра обороны Великобритании Уоллеса, который накануне заявил, будто...

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«Прав был покойный сатирик Михаил Задорнонюв, когда говорил, что «американцы тупые». А если бы он знал о том, какие тупые англичане, он забыл бы про американцев. Я, конечно, не ученый-историк, но более чем 50-летнее проживание в Севастополе откладывает в голове основные даты и события истории родного города. Министр обороны бывшей империи, а нынче просто Великобритании Уолес, конечно большой патриот своей страны, но при этом большой невежда.

«Надрать задницу царю Николаю I в 1853 году в Крыму» никакая Шотландская гвардия не могла по той причине, что её здесь в указанный год не было. Великобритания объявила войну России 15 (27) марта 1854 года, а первый англо-французский десант высадился под Евпаторией 1 сентября 1854 года. Исходя из этого, ни  шотландская, ни иная гвардия англичан не могла оказаться в Крыму в 1853 году.

Да, в этой войне после смерти Николая I в марте 1855 года нам было засчитано поражение. Но если рассуждать, опираясь на факты, то не очень понятно, чего реально достигли агрессоры. Захватили южную часть Севастополя, отбили атаку русских на Евпаторию в феврале 1855 года, но это отбились не англичане, а турки. Потом попытались захватить Николаев, но испугались русских позиций в Днепровско-Бугском лимане и не стали наступать. Захватили крепость Кинбурн, которую через несколько месяцев оставили без боя и отошли в Крым.

Вспомним про Балаклавское сражение и бездарную гибель «цвета английской кавалерии»,  когда под перекрестным огнем русской артиллерии погибли представители знатных британских фамилий, которые по традиции служили в этом роде войск.

Именно в этом сражении , кстати, отличился 93 шотландский пехотный полк, который умело оборонялся и сумел спасти союзников от разгрома. Все это происходило 13 (25) октября 1854, а не в 1853 году. В результате битвы русские не победили, но и англичане не смогли взять с ходу Севастополь.

Если это и есть, по мнению господина Уоллеса «надрать задницу», то пусть лучше пересказывает балладу о доблесном рыцаре Айвенго», – заключил российский офицер.

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