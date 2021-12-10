Офицер ВМФ: Шоу «Донбасса» – тренировочное, а настоящие провокации впереди

Украинская пропаганда начала раскручивать тезис, будто бы Россия без всяких оснований подняла шум вокруг корабля ВМСУ «Донбасс», который, игнорируя предупреждения погранслужбы ФСБ, направлялся к Крымскому мосту во время вчерашнего телефонного разговора Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Однако у российской стороны были все основания предпринять меры предосторожности, особенно необходимые в случае непредсказуемых «украинских партнёров». Об этом «ПолитНавигатору» рассказал офицер ВМФ России, знакомый с ситуацией.

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«Некоторые на Украине считают действия погранслужбы России в отношении корабля «Донбасс» чрезмерными, называют реакцию «нервной» и т.п.

Но внятных объяснений, какова цель выхода в море этого «старичка» нет. Диапазон вариантов – от проверки двигателей после ремонта, до обозначения того обстоятельства, что «Азовское море не только российское, но также и украинское».

Ну, хорошо, в таком случае надо вспомнить, как этот корабль уже проходил несколько лет назад из Черного в Азовское море. Тогда Украина официально запросила проход через Керченский пролив у России и без информационного шума и пыли перетянула его на буксире в Мариуполь.

На этот раз решили двигаться курсом на пролив в режиме радиомолчания, не отвечая на запросы российской погранслужбы. Когда их действия вызвали обязательную (с учетом непредсказуемости укрпатриотов) реакцию, они, посчитав задачу выполненной, гордо развернулись на обратный курс.

С учетом того, что подобные плавсредства ввиду старости подлежат списанию и, как правило, заканчивают свою биографию в качестве мишеней или идут на разделку на металл, возможно, ВМСУ решили таким образом утилизировать этот корабль, подставив его под удар «государства агрессора» вместе с экипажем, но предпочли на этот раз не искушать судьбу?

Оценить это «явление» можно только, как бестолковую провокацию с целью проверки реакции россиийской стороны. Рациональное зерно в этом может быть только в фиксации украинцами реальных действий российской погранслужбы и сил Черноморского флота по рубежам и временным рамкам обнаружения и сопровождения потенциального нарушителя, а также по составу привлекаемых сил для пресечения его действий.

Таким образом, напрашивается вывод, что это шоу является тренировочным, а настоящие провокации впереди. Уж больно беспокойный сосед эти «бандерштаты», и с этим надо что-то делать», – резюмировал офицер.