Офицер ВСУ: Американцы давно и аргументированно считают Крым русским
Американцы внешне ведут риторику о незыблемости границ, мировом порядке «и прочей лабуде», но на деле давно считают, что возвращать Крым Украине категорически нельзя.
Об этом на канале «Politeka» заявил военный эксперт, офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«На самом деле, американцы с ужасом думали, что если украинская армия зайдёт в Крым, там начнётся Холокост-2 по отношению к русским, они реально этого боялись! И наши эти деятели очень активно подогревали этот страх своими заявлениями о том, что этих вообще выкинем в море, а те через Керченский пролив хай плывут.
Короче, глупостей в эфире звучало столько, что у западных элит там волосы дыбом стояли. Они же не мы, мы-то понимаем, где человек заливает, а они за чистую монету всё принимают. Что какой-то там бандеровец выступил, что мы натворим там таких дел. И думают – всё, из 3 млн. крымчан они оставят там 500 тыс., остальных выселят нахрен. Но это так выглядело, они, естественно, этого не хотели», – возмущался «Грин».
«Ну и де-факто я во всех разговорах с американцами, которые живут именно Америкой, а не Украиной, они все говорили – «нет, вам Крым возвращать нельзя, это будет просто гуманитарная катастрофа».
То есть де-факто понимали, что возвращать нельзя, но как-то юридически это традиции, там вот это вот – мировой порядок, незыблемость границ и прочая лабуда, но по факту они давно считают Крым русским. Мало того, у них есть для этого веские аргументы – ни одного выстрела за Крым не было», – рассказал экс-всушник.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: