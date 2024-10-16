Офицер ВСУ: «Берегут личный состав? Да нас сжигают, как спички»

В украинской армии на всех уровнях от солдата для командования царит беспросветное враньё, потому что всем хочется выжить.

Об этом в интервью черновицкой журналистке Анне Спринчинат заявил бывший комроты 80-й одшбр ВСУ, адвокат Александр Скорик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Очень люблю фразу «обстановка сложная, но контролируемая», которая означает, что полный п…ц. Почему врут? Чтобы остаться на должности, чтобы самому не пойти штурмовать посадку, чтобы умер ты сегодня, а я завтра. Врут в докладах, в рапортах, врут наверх, врут вышестоящие командиры, врут солдаты точно так же. Все хотят выжить. Когда перестанут врать друг другу, тогда будет реальная картина поля боя, какие нужно принимать меры. Но когда тебе наврали, что обстановка сложная, но контролируемая, у меня там подразделение выдвигается. Оно, может, выдвигается, но там из 15 человек 10 дедов, из них 8 пошли в отказ, 2 вывихнули ноги, и у тебя выдвинулось не 15, а 5, ты должен был занять всю посадку, а занял только половину, а на другую половину посадки ночью зашли п…ры и там закрепились. Вроде обстановка сложная, но контролируемая – да, полпосадки. И когда это идёт наверх, оно нарастает как снежный ком, и эта ложь в докладах очень сильно влияет на боевые действия», – рассказал Скорик.

«Сейчас ещё пошёл такой новояз, как когда-то все чиновники, депутаты говорили – надо жить по закону, нет коррупции. Все прекрасно понимают, что это бла-бла-бла, на самом деле, всё совсем по-другому. Так сейчас тоже такая фишка в армии: нужно беречь людей, беречь личный состав, жизни людей на первом месте – это, честно скажу, просто слова, которые говорятся, как мантра для того, чтобы прикрыть свою жопу. А в действительности ты кидаешь, как спички, этих людей в пекло той войны», – добавил бывший комроты.