Офицер ВСУ: Даёшь террор аэропортов, чтобы российские элиты не летали в свой Египет

Украине нужно значительно усилить воздушные атаки Московской и Ленинградской областей.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил замдиректора компании, производящей средства РЭБ, офицер ВВС Украины в резерве Анатолий Храпчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Операция «Паутина» набрала такую популярность за счёт большого количества средств поражения, которые были применены, за счёт наглости, с которой мы это сделали. Тем не менее, такие операции с меньшим размахом проводились и ГУРом, и другими нашими силами. Поэтому русским есть, к чему готовиться, тем более, то, что остановка российских аэропортов производит психологическое давление на русских, мы это видим.

И это является эффективным решением, например, в давлении на российскую элиту за счёт того, что они сейчас в летний период не смогут полететь в свой Египет или Таиланд. И это приведёт к психологическому давлению», – рассуждал укро-офицер.