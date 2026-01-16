Офицер ВСУ: «Константиновка идёт по сценарию курского провала»

Константиновка (ДНР) полностью отрезается от логистики и охватывается русской армией с обоих флангов.

Об этом на канале PolitБюро заявил списанный офицер ВСУ Евгений Бекренев (Арти Грин), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ну, по Констахе – там уже полуохват. И ситуация несколько похожа на финал Курской операции. Там, где с обоих сторон они доставали до логистики. Мои, например, в Констаху уже очень давно не ездят на машинах.

Хотя, позиции у них боевые. Километров 15 машут там пешкодралом. Для того, чтобы что-то тяжёлое подвезти, там пользуются эксклюзивными погодными условиями. Туда ничего не летает, потому что ничего не видит», – рассказал «Грин».

«Констаха находится не в килл-зоне ещё, потому что это всё-таки туда дальние дроны долетают. Но эти дальние дроны – контролируют логистику. Поэтому ездить туда можно только в эксклюзивных погодных условиях. И давно», – добавил он.

