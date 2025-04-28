Офицер ВСУ: Крымские татары ещё больше не хотят на Украину, чем русские

Вадим Москаленко.  
28.04.2025 17:17
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Нет никакого смысла класть минимальные несколько тысяч украинских солдат при самом благоприятном сценарии, чтобы захватить Крым, где даже крымские татары не горят желанием возвращаться на Украину.

Об этом на канале «Politeka» заявил бывший крымчанин, военный эксперт, офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Нет никакого смысла класть минимальные несколько тысяч украинских солдат при самом благоприятном сценарии, чтобы...

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«Кстати, о крымскотатарском населении. Может, кого-то разочарую, но если взять в пропорции жителей Крыма, крымскотатарское население, то так называемых коллаборантов среди них больше, чем среди этнических русских.

Там практически во всех органах власти присутствуют крымские татары, и их представительство совершенно точно больше, чем пропорция их в Крыму.

Поэтому утверждать, что крымские татары находятся там в оппозиции – да, есть у нас «меджлис» [запрещён в РФ] в изгнании, Мустафа [Джемилев] очень авторитетный человек, Чубаров. Но, на самом деле, крымскотатарский народ привык выживать в любых условиях, он всегда был под оккупацией – ни одних, так других.

Поэтому мудрость народная говорит – ну, что сделаешь, мы слишком маленький народ, поэтому надо как-то выживать. Поэтому я бы не назвал их коллаборантами», – сказал «Грин».

«В общем, Крым не рвётся в Украину, я вам скажу. И положить несколько тысяч наших воинов за то, чтобы отбить Крым у россиян (это при самом благоприятном сценарии, если нам дадут всё, что нам нужно, и мы с минимальными потерями сможем совершить эту операцию) – я не вижу в этом смысла», – добавил отставной укро-офицер и предатель Крыма.

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