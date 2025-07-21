Офицер ВСУ: «Лучшие комбриги давно уволены за саботаж дебильных приказов»

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Не готовые ради выполнения «дебильных приказов» класть сотни своих людей комбриги ВСУ, как правило, долго на своих должностях не задерживаются.

Об этом на канале «UkrLife» заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Командование у нас не самого высшего качества, комбригов меняют как перчатки, не понимая сути, почему комбриг принял то или иное решение. Просто потому, что не удержал позицию – и всё. Может, не нужно было удерживать, таких случаев десятки. Лучшие комбриги были уволены или отставлены от командования за отказ выполнять дебильные приказы. Вместо того, чтобы разбираться, почему эти приказы дебильные, почему лучшие комбриги пошли на карьерные «траблы» свои ради того, чтобы не выполнить этот преступный приказ, командование просто снимает этих и назначает следующих», – рассказал он.