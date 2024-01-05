Офицер ВСУ: «Мы на фронте не гибнем, а дохнем – нас считают скотом»

Вадим Москаленко.  
05.01.2024 18:43
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Украина


Президент Украины Владимир Зеленский решил оставаться у власти до 2030 года, поэтому ему выгодна война и гибель солдат ВСУ в самых скотских условиях.

Об этом в эфире «5 канала» заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, экс-боевик нацбата «Айдар», а ныне офицер ВСУ Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский решил оставаться у власти до 2030 года, поэтому ему выгодна...

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«Зеленский на пресс-конференции даже не сказал о плане победы. Что мы будем делать, ну доползли мы до границы 1991 года, дальше что? Он же ничего не сказал. Он за стол переговоров не сядет, он запретил себе своим указом садиться за стол переговоров с Путиным. А Путина сейчас выберут до 2030 года. Итак, Зеленский готов править до 2030 года. И тогда риторический вопрос от Лапина на стадионе: «Так кому сегодня выгодна война?» Тебе? Ты до 2030 года готов сидеть в бункере и гундосить видосики в своём купе или тамбуре вагона?», – сказал Лапин.

А в это время, возмутился ВСУшник, его «побратимы и посестры» дохнут на передовой.

«Не гибнут, а дохнут. Знаете, почему? Потому что тот, кто погиб, ещё успел хоть что-то сделать. А кто не успел ничего сделать, потому что ему прилетел дрон, потому что у него нет антидронового ружья, нет систем РЭБ, то, получается, что задаром. А задаром – это тяжело, очень печально и очень обидно.

И выходит, что подвиг наших солдат фактически обесценивается такими вещами. И они к нам относятся, исходя из этих вещей, как к скоту. Ржущие где-то там на «Квартале 95» в мирной Виннице или в мирном Львове, они считают, что мы дохнем. А мы говорим, что мы геройски воюем.

Не построенные оборонные сооружения? Ну, это же не по-геройски, как же так. В блиндажах это же и дурак может воевать, это же не по-геройски, а вы без блиндажей!» – истерил экс-депутат.

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