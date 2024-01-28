Офицер ВСУ: Нам нечем бахнуть по Питеру. Это испанский стыд

Тарас Стрельцов.  
28.01.2024 23:18
  (Мск) , Львов
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Война, ВСУ-убийцы, Дзен


Снарядный голод создает большие проблемы ВСУ на фронте, и вообще очень обидно, что «космическая держава» не может ударить ракетой по Питеру.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, экс-боевик нацбата «Айдар», а ныне офицер ВСУ Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Снарядный голод создает большие проблемы ВСУ на фронте, и вообще очень обидно, что «космическая...

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«Благодаря развединформации, благодаря спутниковым снимкам и помощи наших западных партнёров, мы видим передвижение русских, и это нас удерживает (в Крынках – ред.). Есть риск, что наших ребят скинут в Днепр, он тоже всегда присутствует, но всё зависит от западной помощи в контексте снарядного голода, который сейчас тяжело бьёт по Украине.

Говоря о снарядном голоде, конечно, я могу выражать своё недовольство, однако понимаю, что, если бы не западные партнёры, то пришлось бы тому Игорю Лапину сейчас где-то в карпатских лесах партизанить. Поэтому надо отдать должное этой помощи», – заявил Лапин.

Он добавил, что ему стыдно за Украину.

«Мне очень обидно, это такой испанский стыд, что какая-то там Северная Корея, находясь под санкциями, поставляет ракеты русским, какой-то там Иран, находясь 40 лет под санкциями, поставляет ракеты и «Шахеды» русским.

А мы такая большая космическая страна, которая запускает ракеты в космос, которая вообще стояла в первоисточниках космической мировой отрасли, а нам нечем бахнуть по Питеру. Это испанский стыд», – сокрушался ВСУшник.

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