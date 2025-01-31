Офицер ВСУ: «Нас под Киевом спасла формула успеха вермахта»

Вадим Москаленко.  
31.01.2025 23:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


После охвативших ВСУ скандалов и увольнений командиров подразделений, генералы будут перестраховываться – и на одну бумагу делать ещё несколько справок, что ещё больше парализует и без того имеющую репутацию «бумажной» украинскую армию.

Об этом говорили участники эфира на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После охвативших ВСУ скандалов и увольнений командиров подразделений, генералы будут перестраховываться – и на...

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«Не уверен, что генералы смотрят «Тик-ток», но могу сказать то, что я слышал – реакцию на все эти дела среди военных. Стало больше бумажек. Подстраховались. [Ещё выросла в размерах украинская «паперовая» армия?]

Да-да. Раз такая ситуация, и в бригадах так, лучше подстраховаться. Я на одну бумажку сделаю ещё две-три, и потом если ко мне будут претензии, я дам вам справки», – рассказал политолог Владимир Фесенко.

Офицер ВСУ, медик Геннадий Друзенко констатировал, что такая практика парализует войско.

«Как мы выиграли киевскую кампанию? Фактически у командиров нижнего звена, кто был on the ground, что называется, были развязаны руки. И эта манёвренность, креативность и принятие решений на местах – кстати, это была основная формула успеха вермахта во время Второй мировой. Командир подразделения имеет очень широкие компетенции принимать решения, в зависимости от того, как идёт бой», – горевал по «вольнице» Друзенко.

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