Офицер ВСУ: «Нас под Киевом спасла формула успеха вермахта»
После охвативших ВСУ скандалов и увольнений командиров подразделений, генералы будут перестраховываться – и на одну бумагу делать ещё несколько справок, что ещё больше парализует и без того имеющую репутацию «бумажной» украинскую армию.
Об этом говорили участники эфира на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Не уверен, что генералы смотрят «Тик-ток», но могу сказать то, что я слышал – реакцию на все эти дела среди военных. Стало больше бумажек. Подстраховались. [Ещё выросла в размерах украинская «паперовая» армия?]
Да-да. Раз такая ситуация, и в бригадах так, лучше подстраховаться. Я на одну бумажку сделаю ещё две-три, и потом если ко мне будут претензии, я дам вам справки», – рассказал политолог Владимир Фесенко.
Офицер ВСУ, медик Геннадий Друзенко констатировал, что такая практика парализует войско.
«Как мы выиграли киевскую кампанию? Фактически у командиров нижнего звена, кто был on the ground, что называется, были развязаны руки. И эта манёвренность, креативность и принятие решений на местах – кстати, это была основная формула успеха вермахта во время Второй мировой. Командир подразделения имеет очень широкие компетенции принимать решения, в зависимости от того, как идёт бой», – горевал по «вольнице» Друзенко.
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