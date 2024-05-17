Офицер ВСУ: Нас ждут тяжелейшие два месяца. Русские продолжат наступать

Россия прощупывает слабые места вдоль всей линии соприкосновения и границы, и в ближайшее время будет заводить резервы и продолжать штурмовые действия.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил командир батальона ударных беспилотников ВСУ Юрий Федоренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Противник не отказывается от намерений наращивать успех там, где его имел, а также есть все основания считать, что будет переход линии государственной границы в других местах для того, чтобы щупать нашу оборону, насколько мы можем держать удары и насколько противник может наращивать свои усилия на тех или иных направлениях. Так или иначе в ближайшие дни противник будет продолжать штурмовые действия, будет заводить резервы и будет штурмовать», – сказал офицер.

«Если в целом посмотреть на линию боевого соприкосновения, и это в целом касается не только Харьковской области, то противник четко осознает, что у него есть окно возможностей, ориентировочно полтора-два месяца для того, чтобы максимально реализовать тактические успехи на поле боя, потому что в этот период времени Силы обороны будут накапливать необходимое количество боеприпасов в рамках помощи США, противовоздушных средств и других технических средств, которые помогут нам противника более активно бить дистанционно и забирать тактическую инициативу на том или ином направлении в свою сторону. Потому готовимся, что ближайшие два месяца будут сверхсложными по всей линии боевого соприкосновения», – заявил Федоренко.