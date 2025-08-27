Офицер ВСУ: Не надо идеализировать армию – коррупция жуткая, и воевать никто не хочет
В украинской армии лишь пять процентов от общего количества хотят продолжения войны с Россией.
Об этом на канале «Политэксперт» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, офицер запаса Евгений Бекренев («Арти Грин»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Он не согласился с ведущим, который, ссылаясь на западные СМИ, сказал, что в России больше, чем на Украине, людей, которые заинтересованы в продолжении войны.
«Сказать, что в России их больше? Да я не уверен в этом, на самом деле. Потому что есть определённая прослойка, но они совершенно точно не большинство общества. Речь идёт о каких-то процентах», – сказал экс-каратель.
Он рассказал о царящих по этому поводу настроениях в ВСУ.
«В армии есть процентов пять, которые ни в коем случае не хотят заканчивать. Вот всё у них отлично складывается. Неплохие деньги, есть возможность заниматься активно коррупцией, потому что финансовые потоки огромные проходят через командный состав, ордена, положение в обществе, уважуха всеобщая. Зачем им заканчивать? У них всё хорошо.
И не надо идеализировать тут наших, к сожалению. На нашей стороне воюют не только все “солнышки”, а обычные люди, которые породили и поддерживают коррупцию в государстве Украина. И они в этой мутной воде свою рыбу ловят, и им тоже не хочется заканчивать войны. Поэтому… где ещё процент больше людей, которые не заинтересованы в окончании войны – это ещё большой вопрос», – резюмировал Бекренев.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: