Офицер ВСУ: Нужно срочно требовать у Запада противоядие от КАБов
Западные страны не смогут называться «союзниками», если они будут просто продолжать смотреть на то, как российские корректируемые авиабомбы уничтожают украинскую армию.
Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ Евгений Бекренев, взявший себе псевдоним Арти Грин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«С учётом того, что есть оружие такого могущества у противника в товарных количествах, удерживать крепости [вроде Авдеевского коксохима], то есть достаточно компактные узлы обороны очень проблематично, если не сказать невозможно.
Нам надо как-то решить вопрос с КАБами, потому что это оружие, против которого должно быть противоядие. Самолёты, несущие КАБы, должны падать на подлёте, их надо сбивать на дистанциях, с которых КАБы не долетят до переднего края. Бомб у них много, устройство, которое делает из ФАБа КАБ – достаточно примитивное, они могут их клепать массово, что они и показали», – сказал Грин.
Он призвал требовать это «противоядие» у Запада.
«И это абсолютно справедливое требование к союзникам – предоставить нам это оружие. Оно у них есть в товарных количествах, поэтому надо принимать какое-то решение, потому что тогда какие же они союзники, если они дают так безнаказанно уничтожать наши войска?
Как минимум F-16 с соответствующими ракетами, радары соответствующей дальности, потому что КАБ сбрасывается с большой высоты, поэтому подлёт будет виден заранее, и ПВО может успеть среагировать. Мы вправе требовать у союзников помочь нам решить эту проблему, потому что у них есть чем, а нам это крайне необходимо», – заявил ВСУшник.
Спасибо!
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