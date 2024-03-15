Офицер ВСУ: Нужно срочно требовать у Запада противоядие от КАБов

Вадим Москаленко.  
15.03.2024 10:38
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Западные страны не смогут называться «союзниками», если они будут просто продолжать смотреть на то, как российские корректируемые авиабомбы уничтожают украинскую армию.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ Евгений Бекренев, взявший себе псевдоним Арти Грин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные страны не смогут называться «союзниками», если они будут просто продолжать смотреть на то,...

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«С учётом того, что есть оружие такого могущества у противника в товарных количествах, удерживать крепости [вроде Авдеевского коксохима], то есть достаточно компактные узлы обороны очень проблематично, если не сказать невозможно.

Нам надо как-то решить вопрос с КАБами, потому что это оружие, против которого должно быть противоядие. Самолёты, несущие КАБы, должны падать на подлёте, их надо сбивать на дистанциях, с которых КАБы не долетят до переднего края. Бомб у них много, устройство, которое делает из ФАБа КАБ – достаточно примитивное, они могут их клепать массово, что они и показали», – сказал Грин.

Он призвал требовать это «противоядие» у Запада.

«И это абсолютно справедливое требование к союзникам – предоставить нам это оружие. Оно у них есть в товарных количествах, поэтому надо принимать какое-то решение, потому что тогда какие же они союзники, если они дают так безнаказанно уничтожать наши войска?

Как минимум F-16 с соответствующими ракетами, радары соответствующей дальности, потому что КАБ сбрасывается с большой высоты, поэтому подлёт будет виден заранее, и ПВО может успеть среагировать. Мы вправе требовать у союзников помочь нам решить эту проблему, потому что у них есть чем, а нам это крайне необходимо», – заявил ВСУшник.

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