Офицер ВСУ о назначениях в Минобороны Украины: «Сожрите друг друга»

«Есть надежда», что в банке пауков под названием «Украина» новоназначенный министр обороны Фёдоров «отгрызёт голову» главкому ВСУ Сырскому.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил списанный офицер ВСУ Евгений Бекренев (Арти Грин), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Короче, не верю я ни во что. Пока не поменяют персонал на людей, которые что-то знают, что-то умеют… Единственное, есть надежда… если посмотреть – Фёдоров когда-то продвинул «Барсука» [возглавившего силы БПЛА Украины], которого на нюх не переносил этот Сырский.

Есть надежда, что Фёдоров Сырского не очень любит. Поэтому, может, он его и сожрёт», – выразил надежду списанный офицер.