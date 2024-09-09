Офицер ВСУ о Зеленском: Как Гитлер и Наполеон – только глупый

Вадим Москаленко.  
09.09.2024 21:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Просроченный президент Украины Владимир Зеленский отказывается смотреть реальности в глаза и ведёт страну к катастрофе.

Об этом  на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил офицер ВСУ, медик Геннадий Друзенко, скандально известный приказом своим подчиненным кастрировать российских солдат, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Просроченный президент Украины Владимир Зеленский отказывается смотреть реальности в глаза и ведёт страну к...

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«Можно объяснить, кроме того, что у меня есть гениальный план, почему мы занимаем хутора и аж один районный центр на Курщине, когда у нас трещит наш главный фронт вокруг Покровска? Потому что Покровск – это ворота в Днепропетровскую область. Может, это гениальный план и есть. Но я знаю такого деятеля, Адольфа Алоизовича, который кричал генералам: с морозом я разберусь, ваше дело воевать.

Закончилось катастрофой под Москвой, но вермахт её пережил, хоть и дорогой ценой, а потом катастрофой под Сталинградом. Когда величайший деятель той эпохи (который завоевал почти всю Европу, в отличие от современных деятелей) просто не хотел посмотреть реальности в глаза…

Может, этот гениальный план есть, я же не прошу как гражданин рассказать мне детали, где и когда мы будем наступать. Но когда я вижу, что последние полтора года мы постоянно теряем территории…», – сеял «зраду» Друзенко.

«Поэтому у меня вопрос к системе, как сделать так, чтобы государственная машина ездила, чтобы Наполеон у власти не стал катастрофой? Потому что напомню, что, в отличие от того, кто играл Наполеона, Наполеон был гений, аж до Москвы дошёл, только для Франции это закончилось, опять же, катастрофой», – предупредил ВСУшник.

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