Офицер ВСУ объяснил, зачем Украине разрешение Запада на удары вглубь РФ

Анатолий Лапин.  
31.05.2024 15:37
  (Мск) ,  Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


У украинских подразделений на передовой, в том числе на границе с Россией, нет других орудий, способных наносить удары, кроме переданных Западом. Поэтому Украине и нужно разрешение от третьих стран на применение их вооружения по «старым» территориям России.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил глава общественной лиги Украина-НАТО, ныне офицер ВСУ Сергей Джердж, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У украинских подразделений на передовой, в том числе на границе с Россией, нет других...

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«Я считаю, что именно так и должно быть, потому что иногда подразделения, которые непосредственно задействованы на той или иной территории, в определенном месте, они оснащены определенным оружием, в частности теми же гаубицами Archer, других у них может не быть, и есть боевое задание. Как тут быть, выводить это подразделение и заводить именно те боевые части, где на вооружении есть «Богдана» или какая-то артиллерия советского образца? Полагает ли оперативная ситуация и реалии менять?

Или, если нет такой возможности заменить или технику, или отдельные подразделения передислоцировать, то тогда не вести боевые действия из-за того, что у нас есть именно такая техника, а стрелять по врагу нет?», – заявил Джердж.

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