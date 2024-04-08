Офицер ВСУ огорчил Зеленского

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Информация о том, что Россия якобы готовит мобилизацию с 1 июня, озвученная президентом Украины Владимиром Зеленским, не соответствует действительности.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-депутат Верховной рады, бывший боевик «Айдара», а ныне майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу огорчить президента Зеленского – мобилизация в России уже началась. Может, он не в курсе, не следит за процессами в России, но с момента как только начали обвинять Украину в терактах в «Крокусе», фактически «Вставай, страна огромная» еще не кричали, но мобилизация в больших городах типа Москва, Питер потихонечку пошла своим чередом», – сказал майор.

«Второй момент – на фоне тотальной нищеты в России, высокие зарплаты в их вооруженных силах стимулируют подписывать контракты – не просто мобилизовать, а подписать контракты… Я хочу сказать, что до 1 июня россияне, по моим подсчетам, тысяч 100 по любому будут иметь в резерве. Я не говорю, что они уже будут одеты, обуты, научены, но этот процесс идет», – заявил Лапин.