Офицер ВСУ подался в бега, не желая принимать разграбленную технику

10.09.2019, Донецк, Александр Гусар

Командир одной из находящихся в Донбассе бригад ВСУ пытался «повесить» на подчинённого офицера ответственность за разграбленную технику.

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Дмитрий Астрахань, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»



По его информации, в зоне ответственности 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ отмечена работа комиссии Главного управления материально технического обеспечения.

«В ходе работы комиссии выявлен факт незаконного списания комбригом Андреем Поляковым 4-х грузовиков с вещевым имуществом, якобы сгоревших на стоянке из-за проблем с проводкой, а также недостачу дизельного топлива на сумму 1 млн 300 тыс. гривен. В настоящее время командир бригады предпринимает все меры для урегулирования вопроса с представителями комиссии из вышестоящего штаба. Для этого, им организован сбор денежных средств с командиров батальонов и рот», – рассказал Дмитрий Астрахань.

Он также отметил, что следующая в очереди на проверку комиссией материально-технического обеспечения Генерального штаба ВСУ является 56-я отдельная мотопехотная бригада.

«По данным полученным из бригады, комбриг Игорь Иванов назначил должностных лиц ответственных за недостающую технику. Так, командир 21-го мотопехотного батальона по приказу Иванова пытался заставить командира взвода огневой поддержки лейтенанта Немец принять разграбленную технику, в количестве шести автомобилей ГАЗ-66. Однако подчинённый отказался её принимать и подался в бега. Командование бригады проводит мероприятия по розыску офицера, самовольно оставившего часть», – утверждает представитель ДНР.

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