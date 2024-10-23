Офицер ВСУ: Подключится КНДР – пиши пропало. США и НАТО нас не спасут

Тарас Стрельцов.  
23.10.2024 20:59
  (Мск) , Ивано-Франковск
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, КНДР, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В то время как ВСУ стачиваются целыми бригадами, далеко не всё передаваемое Западом вооружение пригодно для условий боевых действий.

Об этом на телеканале «Галичина» заявил называющий себя «волонтёром» и «ветераном АТО» офицер запаса ВСУ Роман Дороживский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В то время как ВСУ стачиваются целыми бригадами, далеко не всё передаваемое Западом вооружение...

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«Сегодня встречался с ребятами, которые приехали с фронта, и ситуация очень печальная. НАТО не готово воевать, Америка не готова воевать. Много вооружений, которое нам дают, оно было создано не в боевых условиях. Когда мы начинаем его применять, а оно вообще (оно стоит бешеные деньги, нам тоже не бесплатно дают), оно не работает. И когда это говорят – «тихонько, вы просто его не используйте».

Понимаете, у нас сейчас такие процессы идут – реально, если подключится Корея, фактически наш конфликт перерастает в международный. За нас никто не готов бороться. Даже то оружие, которое они дают… они не дают не потому что они не хотят дать, а потому что его у них нет, они не успевают его производить. То есть у нас есть приоритет, и этот приоритет – это наша оборона. И коррупция – это наибольшее, что подтачивает нашу обороноспособность»,  – жаловался Дороживский.

Он добавил, что в ВСУ уже есть бригады, от которых фактически «остались одни названия».

«Бригада – это 5 тысяч человек. Одна Хмельницкая область «минуснула», там две-три бригады, а сколько по областям? Когда человек не меняется, когда нет ротации, я по себе сужу. Есть момент, когда тебе становится одинаково. Ты понимаешь, что ты больше не можешь бороться. Да, ты будешь стрелять, но ты уже не дееспособный на сто процентов.

Если меня поменять на неделю или хотя бы на какое-то время и поставить другого человека, а потом меня снова забросить, я снова буду солдатом. А так… Вот, к чему мы движемся», – сокрушался отставной всушник.

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