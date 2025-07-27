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Если политическое руководство Украины не учтёт горький опыт последних лет, то авдеевская или соледарская история повторится и в Красноармейске (Покровске).

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он согласился с мнением, что курскую авантюру нужно было оставлять на уровне рейда и сразу же выходить, чтобы не нести бессмысленных потерь.

«Да. Когда оборона этого района стала неэффективной – как она сейчас становится в Покровске. Потому что противник глубокими охватами сейчас создал очень большие проблемы для логистики. Поэтому нашему командованию надо бы озаботиться вопросом постепенного отхода с покровского района обороны для того, чтобы оборона была эффективной. Когда она становится неэффективной, эти районы надо оставлять, в том числе, такие города, как Покровск. К сожалению, противник своими усилиями, а мы не смогли противодействовать эффективно, смог создать очень серьёзные сложности для логистики нашей группировки павлоградской и мирноградской. Поэтому надо сейчас готовить операцию по постепенному оставлению этих территорий и отходу на рубежи, на которых удобно обороняться», – рассуждал Бекренев.

Он выразил слабую надежду, что политическое руководство Украины сделает выводы из предыдущих катастроф.