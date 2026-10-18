Офицер ВСУ: «Пора заканчивать войну. Наши потери не стоят территорий»

Игорь Шкапа.  
18.10.2026 16:41
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украине не стоит надеться на смену власти в России и тем более на ее развал.

Об этом в беседе с журналистом Николаем Фельдманом заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, офицер артразведки Евгений Бекренев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине не стоит надеться на смену власти в России и тем более на ее...

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«Плевать Зеленскому на наши потери, что те, что эти. Это для него лишний повод для пиара, скорчить физиономию грустную и бегать по всем СМИ показывать.

Он по-людоедски себя ведёт. Он отметает любые доступные варианты окончания войны по абсолютно понятной причине: потому что конец войны приведёт к тому, что в отношении него будет уголовное преследование», – сказал Бекренев.

Он убежден, что Украине нужно заканчивать боевые действия, которые зашли в тупик.

«Каждый день войны не принесёт нам ничего хорошего, только дополнительные жертвы. Даже те территории, которые мы в течение 27-го года как бы отобьём, не стоят тех жертв, которые мы понесём за это время.

А надеяться, что Путин сдохнет или Россия развалится, мягко говоря, или наивно, или подло. Многие на это бьют, что вот Россия рухнет. Это тыкать лыжной палкой в медведя и надеяться, что он от этого помрёт. Да не помрёт он от этого, к сожалению», – признает Бекренев.

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English version :: Читать на английском Офицер ВСУ: «Пора заканчивать войну. Наши потери не стоят территорий»

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