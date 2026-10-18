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Украине не стоит надеться на смену власти в России и тем более на ее развал.

Об этом в беседе с журналистом Николаем Фельдманом заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, офицер артразведки Евгений Бекренев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Плевать Зеленскому на наши потери, что те, что эти. Это для него лишний повод для пиара, скорчить физиономию грустную и бегать по всем СМИ показывать. Он по-людоедски себя ведёт. Он отметает любые доступные варианты окончания войны по абсолютно понятной причине: потому что конец войны приведёт к тому, что в отношении него будет уголовное преследование», – сказал Бекренев.

Он убежден, что Украине нужно заканчивать боевые действия, которые зашли в тупик.