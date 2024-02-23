Офицер ВСУ пожаловался, что российские ДРГ кошмарят украинское приграничье

Игорь Шкапа.  
23.02.2024 12:26
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Чернигов


Российские ДРГ регулярно проникают на территорию Украины и наносят немалый ущерб.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», РБК-Украина рассказал офицер ВСУ Вадим Мысник, подразделение которого дислоцируется на границе с Россией в Черниговской области.

Российские ДРГ регулярно проникают на территорию Украины и наносят немалый ущерб. Об этом, передает...

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«Государственная граница на севере страны сейчас – это настоящая линия столкновения с врагом. По нам работает и артиллерия, и авиация. Вражеские диверсионно-разведывательные группы проникают регулярно. Кто они? Это профессиональные военные из разных спецподразделений, которые выполняют задачи – уничтожение военных и гражданских. Их активность фиксируется на протяжении всей зимы и сохраняется постоянно», – сказал Мысник.

По его словам, российские ДРГ чаще проникают по ночам – проходят либо там, где сплошной лес, либо вдоль рек.

Так, сентябре 2023 года российская группа взорвала мост через пограничную реку Судость в Новгород-Северском районе.

Офицер добавляет, что российские ДРГ проникают на территорию Украины на глубину до двух километров.

«Цели у них разные. Это может быть выслеживание наших огневых позиций. Например, заходит ДРГ, мы начинаем вести по группе огонь, и по нашим позициям с территории РФ ведется огонь в ответ. То есть группы диверсантов бросают, чтобы обнаружить огневые точки, откуда будем вести огонь и затем накрыть их артиллерией», – отметил Мысник.

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