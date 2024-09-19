Офицер ВСУ пожаловался на «военное коварство» русских

Опрометчиво называть подразделения ВС РФ «сборной солянкой», поскольку русские разумно разбавляют старые кадровые бригады молодым неопытным пополнением.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил бывший боевик «АТО», офицер запаса ВСУ, убеждённый порохобот Мирослав Гай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, противник, как и мы, учится новой форме войны, развивается, и не надо недооценивать русских. Они часто действуют и хитро, и по-военному коварно. Они проводят инновации и по дронам, и по средствам РЭБ. Мы видим, что их беспилотные разведчики залетают к нам в тыловые зоны, неоднократно это было публично в СМИ, и мы видели негативные результаты для нас.

Противник развивается. И сказать, что он глупый, что это просто сборная солянка – да, действительно, по-разному, но они учатся, они пытаются старые кадровые бригады разбавлять зелёным молодым неопытным пополнением, чтобы они быстро учились среди людей с серьёзным боевым опытом», – рассказал он.