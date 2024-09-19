Офицер ВСУ пожаловался на «военное коварство» русских

Вадим Москаленко.  
19.09.2024 18:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Опрометчиво называть подразделения ВС РФ «сборной солянкой», поскольку русские разумно разбавляют старые кадровые бригады молодым неопытным пополнением.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил бывший боевик «АТО», офицер запаса ВСУ, убеждённый порохобот Мирослав Гай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Опрометчиво называть подразделения ВС РФ «сборной солянкой», поскольку русские разумно разбавляют старые кадровые бригады...

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«К сожалению, противник, как и мы, учится новой форме войны, развивается, и не надо недооценивать русских. Они часто действуют и хитро, и по-военному коварно. Они проводят инновации и по дронам, и по средствам РЭБ. Мы видим, что их беспилотные разведчики залетают к нам в тыловые зоны, неоднократно это было публично в СМИ, и мы видели негативные результаты для нас.

Противник развивается. И сказать, что он глупый, что это просто сборная солянка – да, действительно, по-разному, но они учатся, они пытаются старые кадровые бригады разбавлять зелёным молодым неопытным пополнением, чтобы они быстро учились среди людей с серьёзным боевым опытом», – рассказал он.

«Скажу, что такой опыт, который есть у ВСУ, и, к сожалению, российская армия сейчас, мало у кого есть в Европе. У нас на Украине применяются практически все виды вооружений, какие есть на планете. И натовские, и советские образцы, и боеприпасы разных калибров, и беспилотная авиация.

И сейчас русские массированно работают со средствами ратиотехнической разведки, средствами РЭР, РЭБ, и это большая проблема для нас. Не надо недооценивать противника», – заключил Гай.

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