Офицер ВСУ: Позиции под Покровском утюжат КАБами, партнёры не дают снаряды, назревает паника

Ситуацию на Покровском направлении лучше изучать по данным Генштаба ВСУ, на другую информацию опираться опасно, поскольку возникают панические настроения.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил бывший боевик «АТО», офицер запаса ВСУ, убеждённый порохобот Мирослав Гай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация тяжёлая, информация разная. Я, естественно, предпочитаю опираться на данные Генштаба. Потому что даже зная какую-то информацию, очень опасно её выдавать. Во-первых, потому что противник мониторит ситуацию, во-вторых, люди, которые далеки от военного дела, могут трактовать её по-разному. Сейчас я вижу, как в соцсетях постоянно нагнетаются панические настроения.

Есть определённые проблемы, прежде всего, связанные с тем, что у РФ до сих пор преимущество по боеприпасам, по минам и артиллерийским выстрелам. Мы видим, что есть определённая задержка помощи со стороны наших партнёров, в том числе, по боеприпасам, и всё это не может не влиять на фронт», – сказал Гай.