Офицер ВСУ: Позиции под Покровском утюжат КАБами, партнёры не дают снаряды, назревает паника

Вадим Москаленко.  
19.09.2024 19:45
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Ситуацию на Покровском направлении лучше изучать по данным Генштаба ВСУ, на другую информацию опираться опасно, поскольку возникают панические настроения.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил бывший боевик «АТО», офицер запаса ВСУ, убеждённый порохобот Мирослав Гай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ситуацию на Покровском направлении лучше изучать по данным Генштаба ВСУ, на другую информацию опираться...

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«Ситуация тяжёлая, информация разная. Я, естественно, предпочитаю опираться на данные Генштаба. Потому что даже зная какую-то информацию, очень опасно её выдавать. Во-первых, потому что противник мониторит ситуацию, во-вторых, люди, которые далеки от военного дела, могут трактовать её по-разному. Сейчас я вижу, как в соцсетях постоянно нагнетаются панические настроения.

Есть определённые проблемы, прежде всего, связанные с тем, что у РФ до сих пор преимущество по боеприпасам, по минам и артиллерийским выстрелам. Мы видим, что есть определённая задержка помощи со стороны наших партнёров, в том числе, по боеприпасам, и всё это не может не влиять на фронт», – сказал Гай.

«Ситуация тяжёлая. Я был там недавно, и сказал бы, что противник утюжит наши передовые позиции авиацией, КАБами. Если мы каким-то образом сможем достичь хотя бы паритета по боеприпасам и закрыть небо или уменьшить доминирование России в воздухе, то, я думаю, ситуация выровняется», – пытался успокаивать укро-офицер.

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