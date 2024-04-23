Офицер ВСУ признал, что рейды неовласовцев аукнулись усилением России

Россия накапливает резервы – об этом свидетельствует тот факт, что по сравнению с битвой за Артемовск, сейчас количество боестолкновений по всему фронту снизилось. Вместе с тем, формируется новая группировка войск «Север», которая располагается на Харьковском направлении.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший военнослужащий сформированного из майданщиков батальона «Айдар», а ныне майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы вспомним историю Бахмута, то у нас за сутки в тот период достигало до 170 боестолкновений в сутки по всей линии фронта. Если мы посмотрим сегодняшнюю статистику – 50-70, то есть, в два раза меньше. А это говорит не о том, что враг истощился, а о том, что они накапливают резервы», – сказал офицер.

«Вы знаете, что русские сейчас создают группировку «Север» вблизи Харькова. Они создают эту группировку в Белгородской области. Мы вспоминаем атаки Теткино, вспоминаем заход добровольческих сил для того, чтобы оттянуть силы от Купянска, и все радовались, что в Купянске меньше стали атаковать, типа сбавили нажим, так что успешность операции на севере нашей страны, а именно операции, которые проводили РДК на территории Российской Федерации и «Легион Свобода России», якобы имели позитивный эффект. Не знаю, какой позитивный эффект, но теперь нам надо готовиться, потому что накопление сил и средств над Харьковщиной происходит», – заявил Лапин.