Офицер ВСУ проболтался: кривая украинская ПВО убивает жителей Киева

Из-за того, что ВСУ сбивают российские дроны над жилой застройкой, страдают гражданские.

Об этом в интервью украинскому политологу Руслану Бортнику заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нам нужно больше Пэтриотов и антидроновой продукции – небольших ракет РСЗО. Пулемёты на сегодняшний день приносят пользу, но это становится всё сложнее, и приводит к определённым разрушениям », – сказал Прошинский.

«Потому что пулемётами сбивать Герберу можно только в городских застройках, когда дрон на низкой высоте. А при последнем обстреле, недалеко от меня, уже сбитый дрон влетел в дом. И не забывайте, в Киеве и не только, есть расчёты с пулемётами Максим.

А если использовать пулемёты в городе – понятно, что будут страдать и городские застройки, и у людей могут быть ранения, и не только», – подытожил он.