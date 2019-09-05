Офицер ВСУ распродал в Донбассе собранные волонтёрами для врмии продукты
“Благодаря” украинскому офицеру, собранные волонтёрами продукты питания для задействованных в «ООС» военнослужащих украинской армии, оказались на полках местных магазинов.
Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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По его информации, полученной от источника в рядах ВСУ, в магазины Славянска, Лисичанска и Северодонецка поступили в продажу продукты, предназначенные для бесплатной раздачи военнослужащим 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в качестве гуманитарной помощи.
«Доставка гуманитарной помощи в виде продуктов питания была организована фондом «Поддержи армию Украины» при содействии группы военно-гражданского сотрудничества ОТГ «Север». Как оказалось, начальник группы подполковник Атаулевич, вместо того, чтобы выполнить взятые на себя обязательства по доставке собранной волонтёрами гуманитарной помощи на позиции нуждающимся в еде боевикам, продал их в магазины на подконтрольной Киеву территории», – рассказал Иван Филипоненко.
Спасибо!
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