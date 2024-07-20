Офицер ВСУ: «Русские штурмуют на скоростях – чтобы не засекли дроны»

Вадим Москаленко.  
20.07.2024 23:57
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Украина


Переданные Украине первые 50 тысяч боеприпасов из Чехии – это ничто, при той интенсивности штурмовых действий, которые предпринимают ВС РФ по всей линии фронта.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил офицер отдела разведки  бригады «Рубіж» Нацгвардии ВСУ, герой Украины Виталий Литвин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Переданные Украине первые 50 тысяч боеприпасов из Чехии – это ничто, при той интенсивности...

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«Если эти 50 тысяч снарядов поступят в одну бригаду, то это будет значительная помощь. А когда это идёт на какую-то…это не очень значительная помощь, они очень быстро расходуются, с той интенсивностью, с какой сейчас враг начинает проводить штурмовые действия. Гольфкары, мотоциклы, багги и вся иная легковая техника, легковые автомобили, даже седаны они используют для внезапности.

Они на высокой скорости хотят сблизиться с подразделениями сил обороны Украины, именно с позициями, выходят из этих гольфкаров, с мотоциклов и начинают проводить штурмовые действия. То есть – внезапность, чтобы мы их не могли обнаружить и поразить FPV-дронами или артиллерией. Таким образом враг проводит штурмовые действия», – пожаловался нацгвардеец.

«Такое количество боеприпасов – 50 тысяч, при той интенсивности боевых действий по всей линии боевого соприкосновения, оно, в действительности, незначительное», – добавил Литвин.

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