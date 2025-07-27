Офицер ВСУ: Сдача Покровска не повлияет на оборону Краматорска, если там готовятся

Вадим Москаленко.  
27.07.2025 21:27
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


ВСУ могут удерживать города годами, была бы подпитка западным вооружением.

Об этом на канале «Politeka» заявил списанный из ВСУ снайпер Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ могут удерживать города годами, была бы подпитка западным вооружением. Об этом на канале...

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«Я очень надеюсь, что будут держать до определённого момента, когда действительно надо будет выводить наших для того, чтобы спасти личный состав… Я не думаю, что это действительно очень сильно повлияет стратегически на оборону краматорской агломерации. Естественно, повлияет, без сомнений, но в какой степени – вопрос другой.

Здесь больше вопрос, насколько сегодня готовы города краматорской агломерации к тому, что они будут находиться в полуокружении, насколько готовы различные линии обороны, сколько их. Какие типы вооружений будут у нас к этому времени и в каком количестве», – рассуждал «Дед».

«По личному опыту могу сказать, что, в принципе, города можно удерживать месяцами и даже годами», – добавил отставной укро-офицер.

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