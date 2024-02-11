Офицер ВСУ: Скоро в Харьковской области нас будут называть оккупантами

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Русские хотят взять Купянск, чтобы конституционно присоединить к РФ всю Харьковскую область и тем самым усилить свои позиции на переговорах.

Об этом на телеканале «Прямо» заявил экс-депутат Верховной рады, бывший боевик «Айдара», а ныне майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Куски Харьковщины им нужны, и это будет причиной Путину в дальнейшем в их Конституции прописать, что Харьковская область – это тоже Россия. А мы с вами будем «режимом, который контролирует Харьков». Так, как мы сейчас режим, который контролирует Херсон, а Херсонская область и Запорожье – это Россия. Ему это нужно на фоне тех последних разговоров, что там говорят, что якобы Путина могут усадить за стол переговоров. Именно Купянск – это часть Харьковщины, которую сможет Путин, если он возьмёт, они замутят там в каких-то двух сёлах референдум, и могут сделать присоединение Харьковской области к России. И у нас будет ещё один регион, в котором нас будут называть по российской Конституции – оккупантами», – опасается Лапин.