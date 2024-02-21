Офицер ВСУ: Спасибо «Минску», иначе летели бы мы до польско-немецкой границы

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Если бы СВО на Украине началась в 2014 году, всё бы закончилось быстрой и полной победой России.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, бывший боевик «Айдара», а ныне майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Так случилось, майдан победил, Янукович бежал из Украины, государство начало восстанавливаться, восстанавливать свою армию, сдерживать российскую агрессию, там дурили, как Путин говорит, намахали дурачка на четыре кулачка. Теми же самыми Минскими соглашениями мы остановили российские танки. Я не приуменьшаю своего участия в добровольческом подразделении, но на тот момент, если бы Россия так же полномасштабно завалила, как они зашли 24 [февраля 2022], мы бы остановились где-то приблизительно уже на польско-немецкой границе. Если бы они пошли такими силами в 2014 году», – отметил нацист.

«Но добровольцы выполнили свою миссию – дали по зубам первой волне, русские остановились, а потом дипломатическими мерами, полумерами, непопулярными, там, минскими-шминскими соглашениями, нормандскими встречами и так далее – это остановилось, и у нас была возможность отдышаться», – рассказал Лапин.