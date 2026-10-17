Офицер ВСУ: «Старлинк» никто не отключал – это враньё, чтобы навредить Трампу на выборах
США не ограничивали Украине возможности пользования американской системой спутниковой связи «Старлинк».
Об этом в беседе с журналистом Николаем Фельдманом заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, офицер артразведки Евгений Бекренев («Арти Грин»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Заявления о том, что «Старлинк» нам отключили на скорости [дронов] свыше 160 км/ч, некоторые заговариваются на 100 км/ч, путая мили с километрами, а некоторые вообще заявляют 60 км/ч. Это всё фейк. Это не просто фейк, это конкретно ложь. И она, миллион раз повторённая в социальных сетях, направлена исключительно на дискредитацию господина Трампа как лидера Республиканской партии на внутренних выборах в США», – сказал офицер.
По его словам, украинские фейкометы играют на стороне противников Трампа на выборах.
«Я расцениваю это минимум как измену, потому что Трамп и администрация Республиканской партии будет во главе этого государства ещё как минимум 2 года. И откровенная работа на противников, а я это расценю именно так, является изменой интересом украинской нации, украинского государства», – заявил Бекренев.
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