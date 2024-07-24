Офицер ВСУ: Трамп – это «Ляшко 100-го уровня». За него проголосовали бы все украинцы

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Нравится это или нет, но основной массе украинцев нужна не «перемога», а мир в любых границах Украины, когда не будут прилетать по голове ракеты.

Об этом на меджлисовском телеканале ATR заявил потерявший ногу в «контрнаступе» бывший комроты 47-й мехбригады ВСУ Николай Мельник, пребывающий на лечении в США, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить про риторику, то пан Трамп – просто реинкарнация Олега Ляшко, просто в более мощной его вариации, это Ляшко 100-го уровня. Послушайте, что он несёт – я думаю, Олег Валерьевич когда-то ему давал уроки популизма. …Нам сейчас вопросом мира подменяется вопрос победы, то же самое, что происходило в 15-16 годах. Нравится нам или не нравится, но большинству просто «цимбально» [всё равно], в каких территориальных границах будет Украина, они хотят, чтобы им по голове перестала прилетать ракета. Они не готовы понять, что если мы сейчас остановимся, и будет перемирие, даже два года по нам ничего не будет прилетать, Россия просто перегруппируется и нанесёт новый удар, но теперь – непонятно, выстоит ли Украина. Позиция Трампа очень органично ложится на позицию тех украинцев, которые хотят мира, а не победы. А их больше. И нравится это или не нравится – это основной избиратель нашего политикума», – вещал Мельник.

«Но выборов нет! О каких выборах речь?», – удивился пропагандист канала и экстремист Айдер Муждабаев.

«Они будут! Они неотвратимы. И украинцы проголосуют за того, кто принесёт им мир», – ответил ВСУшник.