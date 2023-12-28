Офицер ВСУ требует исключить из закона о мобилизации «зонтик для уклонистов в погонах МВД»

Подавляющее электоральное большинство «слуг народа» – потенциальные уклонисты и противники нового законопроекта о мобилизации. Однако закон хорош, его лишь надо доработать и ужесточить.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, нацист и экс-боевик нацбата «Айдар», а ныне офицер ВСУ Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему же «слуги» отморозились рассказывать про этот законопроект, почему они спихнули это на военных? У них там разные фокус-группы проводятся и закрытые социологии. Так вот, из читателей разного типа телеграм-каналов, которые прислонены к офису Ермака, 72% не поддерживают этот законопроект. То есть – потенциально 72% уклонистов мы имеем среди сторонников «зелёных» телеграм-каналов. Конечно, такие, как Юлия Тимошенко, уже побежали на выборы, борясь за эти 72%, чтобы добыть там себе электоральные «вподобайки» (так на Украине называют «лайки» – ред.), протестуя против этого якобы позорного законопроекта», – сказал Лапин.

При этом он подчеркнул, что сам по себе законопроект – «нормальный». Более того, его надо дорабатывать на предмет исключения лазеек для уклонистов.

«Естественно, его надо дорабатывать, конечно, надо обращать внимание на возможные коррупционные риски относительно наложения запретов на отчуждение имущества, то есть к нашим ТЦК добавляются определённого рода полномочия относительно борьбы против уклонистов, и в то же время наложения очень многих ограничений на граждан Украины. Тут надо смотреть, чтобы не было злоупотребления властью. Далее, я вижу, что надо навести порядок ещё во многих направлениях. Я думаю, что поправки будут. А то у нас появились такие «святые касты». То есть правоохранители у нас не закладываются в систему мобилизации, хотя там очень много женщин, которые могли бы выполнять свои полномочия неплохо. Полицейская армия у нас сейчас очень большая, они на трассах стоят по 2-3 экипажа по шесть здоровых мужиков с тем чупа-чупсом, насасывая себе очередную премию. Поэтому, я считаю, в эту, по-моему, 23 статью нужно вносить изменения и исключить такой зонтик для уклонистов в погонах МВД», – предложил экс-депутат.