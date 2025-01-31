На Украине массово практикуют способ наказания неугодных путём отправки на боевые позиции, откуда практически нет шансов выйти живым.

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил офицер ВСУ, медик Геннадий Друзенко, скандально известный приказом своим подчиненным кастрировать российских солдат, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии речь шла о молодом человеке, который жаловался на избиения и коррупцию в одной из военных академий и не добился ничего, кроме того, что его отправили на передовую.

«Напрасно вы эту тему… Человек, который записал брата Ермака, был поставлен, пока его не убили возле Бахмута, так и не вернули. К сожалению, это практикуется. Потому что никто ещё за это не сел – за убийство руками русских. Это практикуется, ну, это наиболее громкие дела, а так в каждом подразделении. Я расскажу, и фамилии скажу, это из ранней каденции Зеленского.

Брат Ермака воюет? Ничего не могу сказать. Но факт есть факт: человек, который записал тогда, кстати, с подачи Червинского, он был послан на позицию, с которой никто не выходил. Сначала двое погибли возле него, потом погиб он», – рассказал Друзенко.