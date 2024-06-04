Офицер ВСУ угрожает уклонистам расправами после войны

После окончания боевых действий украинские фронтовики начнут расправы над теми, кто уклонился от службы или не служил. Об этом в эфире интернет-канала «Сейчас» заявил экс-депутат Верховной рады, бывший военный сформированного из майданщиков батальона «Айдар», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Лапина, сейчас на Украине в ВСУ попадают трактористы и работяги, а люди «с прессом бабла» кутят в киевских ресторанах.

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«Я хочу сказать этим долбням – читайте Конституцию. В Конституции четко записано, что нельзя людей в зависимости от их цвета кожи, вероисповедания, ну я вам еще добавлю – экономического положения ставить в приоритеты или не в приоритеты. Это не цитата из Конституции, это логика, которая заложена в основном законе. Нельзя людей дискредитировать только по их материальному положению. Чем для меня лично лучше посетитель ресторана Boho с прессом бабла на кармане, и он должен не воевать, а парень, который пахал землю, на тракторе работал, а он должен воевать, потому что у него не хватило денег, чтобы откупиться. Это никакое не экономическое бронирование, это откуп… Этого нельзя делать, потому что если у нас война одна на всех, то она одна на всех. А если мы делаем армию рабоче-крестьянской, то, поверьте мне, все, кто откупился, будут страдать после войны от тех, кто отвоевал. И это будет запрос на справедливость, которые люди начнут удовлетворять сами себе», – сказал Лапин.