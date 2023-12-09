Офицер ВСУ: Украине придётся оставить часть Харьковской области

Анатолий Лапин.  
09.12.2023 11:46
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1660
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украине придется оставить ряд территорий из тех, что она захватила во время как наступления в Харьковской области, так и летом этого года.

Об этом в эфире видеоблога политолога Юрия Романенко заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ Арти Грин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине придется оставить ряд территорий из тех, что она захватила во время как наступления...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


По мнению Грина, расстановка сил такова, что, если так пойдет и дальше, ВСУ будут вынуждены строить оборонительные линии все западнее.

Случилось то, что случилось – небольшие тактические приобретения часть из которых придется оставить в связи с тем, что мы далеко не везде вышли на позиции, которые удобно оборонять. Кроме того, по мере осознания сил и средств, необходимости увеличения пропорции потерь противника по отношению к нашим, мы будем вынуждены оставлять неудобные позиции, которые мы занимаем достаточно долго. К примеру, со времен еще Харьковского наступления. Есть такое подозрение о том, что если у нас настолько мало сил и средств, а у России – достаточно и они поступают, то нам придется оставить плацдарм на левом берегу Черного Жеребца, и, возможно, на левом берегу Оскола для того, чтобы минимизировать свои потери… Тенденция действительно плохая. Если будет идти с той же динамикой и у нас, и у противника, то мы, совершенно точно будем обороняться все дальше и дальше на запад», – заявил Грин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть