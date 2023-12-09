Офицер ВСУ: Украине придётся оставить часть Харьковской области

Украине придется оставить ряд территорий из тех, что она захватила во время как наступления в Харьковской области, так и летом этого года.

Об этом в эфире видеоблога политолога Юрия Романенко заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ Арти Грин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Грина, расстановка сил такова, что, если так пойдет и дальше, ВСУ будут вынуждены строить оборонительные линии все западнее.

Случилось то, что случилось – небольшие тактические приобретения часть из которых придется оставить в связи с тем, что мы далеко не везде вышли на позиции, которые удобно оборонять. Кроме того, по мере осознания сил и средств, необходимости увеличения пропорции потерь противника по отношению к нашим, мы будем вынуждены оставлять неудобные позиции, которые мы занимаем достаточно долго. К примеру, со времен еще Харьковского наступления. Есть такое подозрение о том, что если у нас настолько мало сил и средств, а у России – достаточно и они поступают, то нам придется оставить плацдарм на левом берегу Черного Жеребца, и, возможно, на левом берегу Оскола для того, чтобы минимизировать свои потери… Тенденция действительно плохая. Если будет идти с той же динамикой и у нас, и у противника, то мы, совершенно точно будем обороняться все дальше и дальше на запад», – заявил Грин.