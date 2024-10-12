Офицер ВСУ в ярости: «Это не окружение – русские в Торецк зашли пешком!»

Бои за Торецк (Дзержинск) в ДНР идут совсем по другому сценарию, если сравнивать с Бахмутом (Артёмовском) или Угледаром.

Об этом на канале «Курбанова Live» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик карательного батальона «Айдар», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте откровенно. Вы заметили, что в Торецк они зашли не через огневой вал, не через тотальное истребление города, а зашли! То есть это высоты, это городская застройка, и они зашли. Я говорил со своими ребятами с «сотки», они говорят, что нельзя русских пускать даже на окраины Торецка, потому что они будут зацепляться и дальше отжимать квартал за кварталом, поэтому их надо уничтожать в поле на подходе к городу. Ну, всё. Уже русские зашли, зацепились. Что еще сказать, сколько ещё продержится Торецк? Я не могу сейчас комментировать это. Но там реально идут кровопролитные бои, штурмовые действия. А дальше русские в Торецке с помощью КАБов разбирать наши тылы в западной его части. Они изменили тактику, они просто зацепились и идут. Бахмут они окружали, Угледар окружали, перебивая логистику. А здесь они зацепились за окраины, им нужна эта городская застройка, поэтому они её не разбирают КАБами, а пытаются как можно больше её отжать», – сокрушается Лапин.

«Нам же потом всё это отбивать, понимаете? Нет, ну если «зелёная» команда решила поменять территорию на то, что мы зайдём в НАТО, это другая история, а если нет, то нам это потом придётся назад отбивать. И каким образом господствующую высоту вместе с городской застройкой выбивать? …Ситуация с Торецком, действительно, очень досадная, и я смотрю, что эти щупальца будут разрастаться для более глобального продвижения», – грустит Лапин.