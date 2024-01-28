Офицер ВСУ – властям: «Если готовитесь к капитуляции, эвакуируйте из страны патриотов»

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На Украине обсуждают возможность введения права для предприятий получать бронь от призыва в ВСУ для своих сотрудников в обмен на повышенный военный взнос.

Однако такая мера попросту легализует уклонение от призыва на фронт за деньги. В итоге ВСУ будут состоять из представителей самых бедных слоев населения. Это не сможет не привести к капитуляции, и если Владимир Зеленский тайно к ней готовится, то нужно предупредить семьи украинских националистов о необходимости эвакуации за границу. Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, экс-боевик нацбата «Айдар», а ныне офицер ВСУ Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это очень подло! Сделать из украинцев рабоче-крестьянскую армию? Я понимаю объекты критической инфраструктуры. Там даже вообще ничего не надо говорить, есть определённый перечень должностей, где должны работать мужчины, это количество должно быть урегулировано, утверждено, точка. Они предлагают кроме тех всех налогов, которые платятся, ещё 20 тысяч в месяц платить за каждого такого уклониста. Это – то же самое, что сказать – пусть уклонисты платят по 5 тысяч долларов в год, и мы их не будем мобилизовать. Это уклонизм, только в законе», – заявил ВСУшник.

Он высказал подозрения, что подобными инициативами с мобилизацией власти готовят Украину к капитуляции.

«Когда в окопе закончится «армия-мова-вера», то всем этим «какая разница» даже за 5 тысяч долларов в год ничего не поможет. Русские зайдут, если провалится «армия-мова-вера», и «какая разница» окажется в плену русских. Если таким образом готовят к капитуляции Украину, дайте возможность хотя бы патриотам вывезти свои семьи. Потому что русские будут мстить», – добавил Лапин.