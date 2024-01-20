Офицер ВСУ: «Все больше вижу тех, кто не хочет идти на смерть»

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Украинцы не имеют права говорить об усталости, чтобы не проиграть войну.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил морпех 36-й бригады ВСУ Сергей Стратичук, попавший в плен в Мариуполе и освобожденный по обмену, а ныне занимающий должность офицером-воспитателем.

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Бывший участник карательной операции против ЛДНР, участнико обороны Донецкого аэропорта говорит, говорит, что лично он не устал от войны.

«Если мы сейчас все устанем, то война закончится очень быстро, но не в нашу пользу. Меня очень раздражает вот эта тенденция: видеоинструкции о том, как разговаривать с «тецекашникам», как отшить их на блокпосту. Куча телеграмм-каналов о том, где ходят «тецекашники». Пацаны, вы это серьезно? Блин, я не знаю. Как говорил один ровенский пацик – «это мерзость». И этот пацик, кстати, воюет», – сказал Стратичук в интервью антироссийскому пропагандистскому сайту «Украинская правда».

По его словам, в 2022 году было очень много людей с мыслью: нужно идти на войну и просто уничтожать врага.

«А сейчас все больше вижу: «Я не хочу идти умирать! А что ты сразу решил, что будешь умирать? Иди и заставляй умирать врага», – возмущается военный.

Он добавил, что верит в победу Украину, но при этом жалуется на проблемы в тылу.

«Хочется, чтобы активность общества не падала. Чтобы не было такого: ребята приходят в столичный торговый центр, просят напомнить на экранах бойцов в плену. А им говорят: «К сожалению, мы не можем. Сейчас и так много негатива. Давайте, может, потом?», – рассказал Стратичук.