Офицер ВСУ: «Всех родственников депутатов и министров – в окопы!»

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Если близких родственников депутатов и министров отправить «на ноль» в окопы, то вопросы мобилизации и снабжения армии будут решаться гораздо веселее.

Об этом заявил офицер 59 мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка ВСУ Сергей Цехоцкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы свою работу выполняем. Мы обучаемся, мы рекрутингуем, мы призываем, мы тратим своё время, у нас нет выходных. И у меня вопрос к нашим законодателям: почему у них есть выходные, почему они не могут своевременно три ночи не поспать, принять тот закон? Как это возможно во время войны?», – возмущался Цехоцкий в эфире львовского телеканала NTA.

«Давайте призовём близких родственников депутатов и министров в армию, посадить их «на ноль» в каждое подразделение, и война через два дня закончится. Как идея? Сразу найдутся миллион «Мавиков», и снаряды найдутся, и деньги и так далее. Мы сегодня вынуждены собирать донаты, чтобы закупать эти станции РЭБ, комплектующие для FPV-дронов и так далее», – добавил офицер.