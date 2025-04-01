Офицер ВСУ: Выйдем из войны, как Финляндия в 44-м, только со знаменами повыше

Вадим Москаленко.  
01.04.2025 12:37
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Правительство Украины полностью на стороне евроатлантической партии войны, поскольку для команды Владимира Зеленского конфликт – это праздник жизни.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил военный эксперт, офицер ВСУ Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Правительство Украины полностью на стороне евроатлантической партии войны, поскольку для команды Владимира Зеленского конфликт...

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«Основная масса европейских правительств – союзники врагов Трампа внутриамериканских. И второе, у них есть абсолютно справедливое основание полагать, что если Украина выйдет из войны и станет отдельным субъектом международных отношений, то Путин свою армию, которую подготовил за эти три года, и поставил экономику на военные рельсы, направит на них.

Поэтому им критично важно продолжать войну в Украине. Но это совершенно точно не соответствует интересам Украины. А вот господа из Западной Европы могут наконец заняться тем, чтобы нарастить количество бригад, военные бюджеты и т.д., начать чесаться, чем они не занимались четвёртый год.

Поэтому в интересах Украины выйти из войны, как Финляндия в 1944 году, и я так подозреваю, что с гораздо более высоко поднятыми знамёнами, чем Финляндия в 44-м. Потому что у нас гораздо больше ресурсов, чем у Финляндии в 44-м», – сказал Грин.

По его словам, в мире ситуативно есть две партии.

«Партия мира – это Трамп и Путин. Путин, который хочет выйти из войны в Украине, которому никакой перспективы позиционная эта война не приносит. И Трамп, который заявил, что я хочу остановить эту войну. И все остальные. Не знаю, где должны быть украинцы?

Во всех других форматах продолжения войны Украина становится разменной монетой. Причём, на стороне этой партии войны находится и правительство Украины, которая совершенно очевидно не настроена заканчивать боевые действия, потому что для них только праздник жизни начался, который не хотелось бы заканчивать», – добавил ВСУушник.

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