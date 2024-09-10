Офицер ВСУ: За сдачу Донбасса Ставка должна идти под уголовку

Вадим Москаленко.  
10.09.2024 11:55
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Потеря территорий на Донбассе демонстрирует, что Ставка Зеленского относится к ВСУ, как к ресурсу, который можно истреблять и вешать на него любые неудачи на фронтах.

Об этом  на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил офицер ВСУ, медик Геннадий Друзенко, скандально известный приказом своим подчиненным кастрировать российских солдат, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Потеря территорий на Донбассе демонстрирует, что Ставка Зеленского относится к ВСУ, как к ресурсу,...

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«Вопросы, которые ставят военные, остаются без ответа. На них смотрят просто, как на ресурс, это очень и очень вежливо сказано. Ничего не объясняют – ты должен держать эту посадку. А когда отошли из той же Карловки, которую уже не было возможности держать из-за, опять же, промахов командования, а не солдат, нашли крайнего комбата и начали против него следствие. С каким комбатом не поговоришь, на нём воз уголовных дел.

Но в действительности, любая рыба гниёт с головы, и вопросы надо ставить к Ставке главнокомандующего. Потому что когда правильно организован этот огромный ресурс, а Украина – это ограниченный, но огромный ресурс, больше миллиона под штыками, то это вопрос к верховному. А потом – главнокомандующий, который назначает без согласования с кем-либо, а потом к командующим родов войск, которых президент назначает даже без консультации с кем-либо. Когда у тебя власть сконцентрирована в твоих руках, ты за всё ответственный», – сказал Друзенко.

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